Fischio d’inizio per il Girone D di Prima categoria che vede ai nastri di partenza quattro formazioni della provincia genovese. Buona la prima per il Casarza che in trasferta espugna il terreno di gioco dell’Arcola con una rete per tempo. Apre le marcature Lombardini al 38° e raddoppia al 78° di Pimentel che dà la sicurezza dei tre punti ai granata.

Anche meglio per la Riese che manda al tappeto il San Lazzaro con un sontuoso poker. Subito a segno Pellegrini che su calcio di rigore sblocca la contesa dopo appena 2’. All’8° Pelosin prende la mira e raddoppia. San Lazzaro che prova una timida reazione, ma la Riese ne ha di più e va a chiuderla virtualmente al 44° con un colpo di testa, ancora di Pellegrino che fa 3-0. Nel secondo tempo arriverà anche il quarto gol di Selva con un tiro dalla media distanza che chiude i conti.

Pareggio senza reti per lo Sporting Aurora sul campo del Pegazzano, mentre ancora senza gare la Caperanese visto che nell’Intercomunale, avversaria di giornata dei chiavaresi, si registra un sospetto contagiato da Covid.