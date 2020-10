Era stata una delle categoria meno colpite fin qui dal Covid, ma anche la Prima Categoria Girone C, dovrà fermarsi obtorto collo. Tre gare rinviate nell’ultima uscita prima dello stop forzato, con solo la Riese e Casarza che scendono in campo.

A La Spezia contro il Marolacquasanta arriva un ko di stretta misura. Avvio di partita migliore da parte dei locali che sfiorano la rete in varie occasioni. Prima volta in avanti della Riese al 43° con Selva che sfiora l’incrocio dei pali. Due minuti dopo su calcio di punizione arriva il gol di Quattromani che befffa Tagliavia, entrato a gara in corsa al posto dell’infortunato Riva. Poco dopo Cappelli ha possibilità di pareggiare, ma il suo tiro viene respinto dalla traversa. Al 90° sfiora anche Raffo il gol, ma ancora il legno spegne le speranze dei biancocelesti.

Vince invece il Casarza che supera il San Lazzaro e prosegue a punteggio pieno e si conferma in campionato. Biancogranata che passano in vantaggio al 45° con Rossetti, ma vengono raggiunti da Franzoni che sfrutta una papera di Novarino e deposita comodamente in rete. A salvare i suoi ci pensa Oligeri che a 2’ dalla fine trova il gol dell’1-2 finale.

Nelle altre partite di giornata il Riccò le Rondini vince per 3-1 sull’Arcola, mentre il Ceparana espugna il terreno di gioco del Borgo Foce Magra per 0-1.