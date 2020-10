Portofino, il sindaco Matteo Viacava positivo al Coronavirus: tampone per i “comunali”

Portofino. Non è in condizioni tali da destare preoccupazione ma i sintomi sono quelli che abbiamo imparato ormai a conoscere: perdita di gusto e olfatto, febbre, debolezza.

Dopo quello di Bargagli, il covid ha colpito anche un altro sindaco: Matteo Viacava è il primo cittadino di Portofino e fino a qualche settimana fa dichiarava con soddisfazione che il suo Comune era covid-free, neppure un caso registrato. Lì come altrove, però, le cose sono cambiate nel giro di qualche settimana.

I primi sintomi, tosse e raffeddore, già giovedì sera. Il sindaco si è messo in autoisolamento, per sicurezza, in attesa del tampone e dell’esito che ha confermato la positività al coronavirus.

I locali del Comune oggi e domani resteranno chiusi per consentire la sanificazione. I dipendenti comunali e i contatti stretti del sindaco Viacava saranno sottoposti a tampone da parte dell’asl 4 Chiavarese.