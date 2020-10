Polizia locale, ieri multate 31 persone trovate senza mascherina

Genova. Trentacinque multe in tutto da parte della polizia locale nella giornata di ieri, la maggior parte a persone che non indossavano la mascherina.

La maggior parte delle sanzioni è stata elevata nel centro storico (17 di cui 16 a persone e 1 a un’attività economica). Una sanzione a Sampierdarena (a una persona che non indossava il dispositivo di protezione individuale), 2 a Certosa-Rivarolo, sempre a cittadini senza mascherina, 14 nelle altre zone della città, di cui 12 a persone e 2 ad attività economiche.

Tre, in totale, gli esercizi sanzionati perché i titolari non rispettavano o non facevano rispettare le regole del decreto del Presidente del Consiglio.