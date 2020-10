Polizia locale, 160 relitti di veicoli abbandonati rimossi in 3 giorni dalle vie della città

Genova. Sono 160 (70 autovetture, 87 motoveicoli; 1 autocarro; 1 caravan: 1 quadriciclo) i mezzi abbandonati in aree pubbliche e rimossi in tutti e 9 i Municipi cittadini dall’Ufficio relitti del reparto Giudiziaria della Polizia Locale, in collaborazione con i rispettivi distretti territoriali. Ecco la mappa degli interventi.

– 1° Distretto – p.za Brignole, p.za Cavour, v. Guidobono, v. Casaccia, v. Bari (2 autovetture e 3 motoveicoli) Totale veicoli n° 5.

– 2° Distretto – corso Magellano, v. dei Landi, v. G.B. Monti, v. Pagano Doria, v. Cantore, v. Alberto Di Bozzolo, v. Battista Agnese ( 4 autovetture e 6 motoveicoli) Totale veicoli n°10.

– 3° Distretto – v. Donghi, v. Loria, v. Fereggiano, v. Berghini, v. Terralba, v. Casata Centuriona, v. Donaver, v. Robino, c.so Galliera, v. Daneo, v. Malfante, v.Repetto, v. Manunzio, v. Marina di Robilant (3 autovetture e 23 motoveicoli) Totale veicoli n°26.

– 4° Distretto – v. Fossato di Cicala, v. Piacenza, v. Solimano, v. Geirato, v. Lungobisagno Dalmazia, v. Struppa, v. dei Filtri, v. Bobbio, v. Luigi Canepa, v. Molini di Cima, v. Toti (11 autovetture e 8 motoveicoli) Totale veicoli n° 19.

– 5° Distretto – v. Gallesi, v. Romairone, v. Campodonico, v. Rinaldo Errico, v. Semini, v. Faggioni, v. delle Tofane, v. Borzoli, v. della Pietra, v. P.N. Cambiaso, v. Maritano, v. Giro del Vento, v. Perlasca, v. Lungotorrente Secca, v. Cechov, v. Polonio, v. Biagini, v. Sardorella, v. Anfossi, v. degli Artigiani (16 autovetture, 10 motoveicoli, 1 quadriciclo ed 1 autocarro) Totale veicoli n°28.

– 6° Distretto – v. Bagnasco, v. Bagnara, v. Cornigliano, v. Corradi, v. Elsa, v. Mario Piana, p.za Santuario Coronata, v. Toscanelli, v. Chiaravagna, v. Bigliati, v. Negroponte, p.za Monteverdi, v. Moisello, v. Borzoli, v. Mascagni, p.za Metastasio, v. dei Sessanta, v. Bertolotti, v. Siffredi, v. Bellini, v. Guido Agosti, v. Catalani, v. alle Vecchie Fornaci, v. Gaggero, v. Pillea, corso Perrone, v. Muratore ( 17 autovetture e 12 motoveicoli) Totale veicoli n°29.

– 7° Distretto – v. Cassanello, v.Boggiano, v. Prà, v. Ungaretti, v.Martiri del Turchino, v. Monferrato, v.Laviosa, v.Martiri della Libertà (3 autovetture, 12 motoveicoli ed 1 caravan) Totale veicoli n° 16.

– 8° Distretto – v. dei Pescatori, area Fiera (1 autovetture e 2 motoveicoli) Totale veicoli n° 3.

– 9° Distretto – v.le Massaua, v. Brigata Salerno, v. Zoagli, v. dei Ciclamini, v.del Borgo, v.le Ponte Ammiraglio, v. dei Narcisi, v.le Des Geneys, v.le Teano, sal.Lagorio, v. Santorre di Santarosa, v. Sarfatti, v. di Chighizola, v. Redipuglia, v. delle Genziane, v. alla Chiesa di Bavari, v. Apparizione, v. Romana di Quarto, v. Quinto, v. Torricelli, v. G. Maggio ( 13 autovetture e 11 motoveicoli) Totale veicoli n° 24.

I veicoli rimossi sono stati trasportati presso i centri di raccolta autorizzati per la successiva demolizione e radiazione. Per i mezzi di cui sono stati individuati i proprietari l’intervento è stato eseguito in danno: saranno chiamati a pagare le spese.