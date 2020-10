Piazzale Parenzo, ragazza precipita nel Bisagno e riporta solo una frattura al polso

Genova. Soccorsi mobilitati questa notte a Genova per una ragazza che era caduta nell’alveo del torrente Bisagno all’altezza di piazzale Parenzo. È successo intorno alla mezzanotte.

La giovane, che secondo i soccorritori non risultava in stato confusionale o alterata, ha riportato solo la frattura di un polso. Assistita dai vigili del fuoco è stata poi medicata dai militi del 118 che l’hanno portata in codice giallo all’ospedale San Martino. Le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione.

Ancora da chiarire i contorni della vicenda. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato un semplice incidente, ma sull’episodio sono in corso ulteriori indagini da parte della polizia.