Pegli, ragazzini su uno scooter non si fermano all’alt: inseguiti dalla polizia finiscono contro una vetrata

Genova. Due ragazzini di 14 e 15 anni, entrambi italiani, sono finiti questo pomeriggio contro la vetrata di una pizzeria in via Ronchi a Pegli.

I due non si erano fermati a un posto di controllo della polizia locale invadendo la corsia opposta proprio mentre passava un ambulanza. Immediatamente è stata allertata una volante. I ragazzini allora hanno abbandonato lo scooter fuggendo a piedi inseguiti dai poliziotti.

Per ragioni ancora da chiarire sono finiti in tre (i minorenni e un agente) contro la vetrata di una pizzeria. Sarebbero tutti illesi. I giovanissimi sono stati portati in Questura. Uno di loro, nonostante la giovanissima età, ha un precedente di polizia per rapina