Genova. A conclusione dei lavori di demolizione e ricostruzione effettuati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) per conto del Comune di Genova, riapre oggi al traffico veicolare e pedonale il nuovo sovrappasso in via Martiri della Libertà, a Genova Pegli.

I lavori, che hanno richiesto un investimento di oltre 2,6 milioni di euro, si sono svolti in più fasi – anche durante i mesi del lockdown – e hanno riguardato in particolare la demolizione della struttura in muratura preesistente, la creazione del nuovo impalcato e lo spostamento di tutti i sottoservizi.

Per tutto il periodo dei lavori si è garantita la continuità dei servizi e il transito dei pedoni con la realizzazione di una passerella pedonale.