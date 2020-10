Si riparte, anche se a singhiozzo anche per quanto riguarda i campionati dilettanti liguri con la Serie D che ha fatto da apripista seguita a ruota da Eccellenza e Promozione.

Rinviata Vallescrivia – Sammargheritese, per un caso di Covid fra i ronchesi. Altre due gare hanno subito invece rinvii a causa dell’allerta meteo, ovvero Don Bosco Spezia – Tarros Sarzanese ed Ortonovo – Valdivara.

Vanno in campo e danno spettacolo invece Real Fieschi e Bogliasco i cui attacchi iniziano subito molto ispirati. Subito avanti i padroni di casa con Tall che firma l’1-0 dopo soli cinque minuti, ma in chiusura di frazione Del Vecchio rimette tutto in equilibrio. Nel secondo tempo i biancorossi ribaltano la contesa con Pintus, ma ancora Tall riagguanta il match al 74° e Picasso completa la contro rimonta dei fieschini. Ancora una volta è Del Vecchio a rimettere in piedi le cose per gli ospiti, trasformando un calcio di rigore all’85°.

Pareggio anche fra Goliardicapolis e Golfo Paradiso che con un gol per tempo si dividono la posta in palio. Apre Mosto che che alla mezzora inaugura la stagione dei recchelini. A tre minuti dalla fine Mazzolini, entrato a gara in corso, salva i padroni di casa con la rete del definitivo 1-1.

Posta piena per il Marassi che inizia bene la stagione con una vittoria in rimonta sul Little Club. Le reti si riassumono sostanzialmente in 5 minuti di fuoco nel primo tempo. Al 25° Prestanizzi illude i rossoblù che appena due giri di lancette dopo vengono agganciati da Petracca Lepera. Altri tre minuti e Belfiore ribalta tutto con il 2-1 che si fisserà fino al triplice fischio.

Vince infine, anche il Magra Azzurri nel derby con la neopromossa Follo. Cantoni e Atzeni con una rete per tempo fissano il punteggio all’inglese che vale subito tre punti per gli spezzini.