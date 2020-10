Pallavolo: rinviate le prime due giornate dei campionati di Serie B

Genova. La Federazione Italiana Pallavolo, sulla base dell’ultimo Dpcm emanato in data 18 ottobre, in considerazione delle varie ordinanze regionali vigenti e del monitoraggio delle problematiche evidenziate in queste ore dalle società partecipanti ai campionati nazionali, ha deciso di posticipare la partenza della Serie B.

La notizia riguarda Colombo Volley Genova, Cus Genova Volley, Admo Volley (Serie B maschile), PSA Olympia (Serie B1 femminile), Normac AVB, Serteco Volley School (Serie B2)

Le prime due giornate sono rinviate d’ufficio a data da destinarsi e il campionato partirà quindi dalla terza giornata prevista nel weekend del 21 e 22 novembre.

Resta invariata la finestra temporale del tempo zero programmata dal 19 al 30 ottobre per l’esecuzione del test sierologico o del tampone rapido. La Federazione continuerà a monitorare la situazione e darà tempestive informazioni e aggiornamenti ai propri affiliati.