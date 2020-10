Pallavolo: i campionati regionali, territoriali e giovanili partiranno il 9 gennaio

Genova. La Consulta Regionale della Fipav Liguria, riunitasi martedì 27 ottobre in videoconferenza, ha deciso di sospendere tutti i campionati regionali e territoriali, sia di Serie (C, D, Prima Divisione, Seconda Divisione, Terza Divisione), sia di categoria giovanile fino al 31 dicembre 2020.

In attesa dell’evolversi della situazione sanitaria e considerata possibile, ad oggi, la ripartenza per il 9 gennaio 2021, si valuterà, se necessario, di predisporre una riformulazione dei campionati e della relativa e necessaria riprogrammazione.

La Consulta ha preso atto della gravissima situazione creatasi in Liguria per l’emergenza Covid-19 e delle enormi difficoltà in cui si dibattono le società sia di tipo sanitario per la presenza di contagiati nei loro tesserati, sia per la indisponbilità degli impianti utilizzati per le gare e per gli allenamenti. Ha ritenuto così necessaria tale decisione, al fine di permettere a tutte le società di partecipare ai campionati di loro pertinenza nelle migliori condizioni, evitando di penalizzare alcune di esse, in attesa di evoluzioni della situazione favorevoli.