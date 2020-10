Pallanuoto, Champions League: le avversarie della Pro Recco

Recco. Olympiacos (Grecia), Jug Dubrovnik (Croazia), Spandau Berlino (Germania), Marsiglia (Francia): sono queste le squadre sorteggiate insieme alla Pro Recco nel girone A di Champions League. La sesta formazione che completerà il gruppo uscirà dalle qualificazioni in programma a novembre a Siracusa.

La competizione, che prevede gare di andata e ritorno per un totale di dieci, sarà disputata in tre concentramenti programmati lungo la stagione ad Ostia. L’esordio avverrà da lunedì 14 a giovedì 17 dicembre.

Si qualificheranno alla final eight, in programma ad Hannover, in Germania, dal 3 al 5 giugno, le prime quattro classificate.

La prima avversaria della Pro Recco sarà il Marsiglia. Poi la squadra ligure affronterà la compagine qualificata, quindi lo Spandau Berlino.

Nel frattempo, la Pro Recco ha comunicato che sono risultati tutti negativi i tamponi per il Covid-19 a cui sono stati sottoposti i giocatori e lo staff tecnico in seguito alla positività di un atleta. Come imposto dalla normativa vigente rimarranno in isolamento fiduciario.