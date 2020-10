Nuovo Dpcm, il premier Conte: “Evitare lockdown generalizzato, pronti aiuti e indennizzi”

Italia. “Non mi piace fare promesse, preferisco prendere un impegno: sono già pronti gli indennizzi per tutte le categorie che saranno penalizzate da queste norme“. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte nel corso della diretta in qui ha illustrato il nuovo Dpcm e le conseguenti restrizioni.

Secondo quanto anticipato dal premier i ristori arriveranno direttamente sui conti correnti dei diretti interessati, da parte dell’Agenzia delle Entrate, come sperimentato in occasione della prima ondata. Secondo quanto detto da Conte, il dispositivo potrebbe essere già pronto martedì, con pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l’immediata eseguibilità.

Ma non solo: sarà cancellata la seconda rata dell’Imu, prevista con scadenza al 16 dicembre,e confermata la cassa integrazione a livello nazione. Per i lavoratori del turismo, spettacolo, cultura e sport sarà prevista una mensilità una tantum, come una integrazione del reddito di emergenza per tutti i lavoratori della filiera agro-alimentare, colpita indirettamente dalle restrizioni di bar e ristoranti.

“Se questo mese di novembre rispetteremo tutti queste regole riusciremo a tenere la curva epidemiologica sotto controllo, per poi poter allentare le misure e arrivare al periodo natalizio con maggiore tranquillità“.

Provvedimenti inevitabili a fronte di una situazione allarmante sul fronte sanitario, con l’obiettivo di evitare un lockdown generalizzato e agire in maniera preventiva preservando le prossime festività natalizie. Il nuovo Dpcm è il risultato dell’ultimo monitoraggio settimanale del ministero della Salute e Istituto superiore di sanità sull’andamento della curva epidemiologica.

Il premier Conte ha invitato la popolazione a restare a casa, limitare gli spostamenti se non per ragioni lavorative o di estrema necessità e limitare tutte le occasioni di contatto: “Dobbiamo tornare allo spirito della scorsa primavera per impedire un blocco totale” ha detto in conferenza stampa.

