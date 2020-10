Genova. Una protesta rumorosa che ha portato in piazza circa 200 persone quella di questa mattina. A De Ferrari i commercianti genovesi, insieme a gestori di palestre e piscine, ma anche ad altre persone che si sono mostrate solidali, hanno sfidato l’ordinanza della Regione Liguria che vieta le manifestazioni pubbliche.

In mano cartelli come “Prima di chiudere pensiamo a come far riaprire”.

I commercianti sono stati chiamati a raccolta dall’associazione “Commercio unito 3.0”.

I manifestanti hanno incontrato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che ha specificato: “Sull’orario non possiamo fare nulla perché il governo ha inibito il margine di manovra delle Regioni. La mia idea è di dare i soldi ai Comuni per fare tutti gli sgrafi fiscali possibili. C’è ancora un po’ di spazio sul fondo rotativo per la liquidità. Chi ha diritto al ristoro del governo, in caso dovesse tardare, potrebbe accedere a quello”.

Toti ha specificato in ogni caso che la situazione non è facile.