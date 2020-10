Nel carcere di Pontedecimo salgono a 6 i detenuti positivi. La Uil-Pa: “Subito tamponi a tutti”

Genova. Cresce il contagio nel carcere di Pontedecimo. L’allarme viene lanciato dal segretario della Uil-Pa che in una nota spiega che i detenuti positivi al Covid sono saliti a 6 , “mentre per la Polizia Penitenziaria , causa lentezza dei tamponi in attesa oltre ai tre colleghi già positivi, ulteriori 5 poliziotti sono in domiciliazione fiduciaria”

“Occorre tamponare tutti”, poliziotti e detenuti e dichiarare il coprifuoco, evitare qualsiasi forma di colloqui di presenza, attivare tutte le procedure a distanza anche per udienze in Tribunale”

“Ancora una volta un detenuto in isolamento fiduciario è stato tradotto in Tribunale – dice il sindacato – ed era in cella con detenuto positivo al Piano Terra dell’Istituto genovese”

A Pontedecimo ci sono attualmente 149 detenuti 80 Uomini e 69 Donne e circa un centinaio di Poliziotti Penitenziari ( tra uomini e donne ).

“Non riusciamo a capire come mai ad oggi l’Amministrazione Penitenziaria non ha provveduto a sollecitare con urgenza l’asl di competenza aa un celere intervento e per questo motivo stamani abbiamo scritto al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti affinché si adoperi anche su una serie di ulteriori misure che riteniamo indispensabili