Nautico e pioggia, mattinata di code sul nodo autostradale e a Genova in città

Genova. Traffico molto intenso sin dalle prime ore di questa mattina a Genova sia sul nodo autostradale genovese sia sulla viabilità ordinaria, in città. Il maltempo, tra le cause del maggiore numero di auto in strada, ma anche il salone nautico al via questa mattina.

I disagi maggiori sulla A10 Genova Ventimiglia tra Pra’ e Sampierdarena: non code ferme ma lunghi rallentamenti in direzione di Genova. Lo stesso accade sulla A7 tra Bolzaneto e Genova Ovest.

Ma ci sono code anche sulla A12, tra Nervi e il bivio con la A7, in direzione di Milano. Rallentamenti anche in uscita a Genova Bolzaneto e a Genova Ovest, dove ci sono code anche in entrata.

In città traffico molto intenso sulla soprelevata Aldo Moro in direzione della Foce e qualche intasamento sulle direttrici tra le periferie e il centro.

Problemi inoltre in viale Brigate Partigiane per un tamponamento, mentre in via Molteni, a Sampierdarena, segnalato asfalto dissestato.