Genova. Almeno sei sono stati gli interventi dei vigili del fuoco durante la giornata di oggi all’interno della zona della Fiera di Genova, e altri sarebbero in corse in queste prime ore della notte, per mettere in sicurezza stand, cartelloni, tetti in plexiglass e vetrate.

Una situazione che rientrerebbe nel ‘normale’ e nel ‘prevedibile’, viste le condizioni meteo di queste ore, ma che invece rischia di alimentare la polemica nata dalla differente colore dell’allerta sulla zona di Genova, da alcuni messo in relazione proprio dalla presenza del Nautico. Una critica duramente respinta dal governatore Toti che ha sottolineato che “Le decisioni vengono prese in base a scienza e coscienza e in base alle cognizioni date dalle nostre mappe e satelliti. Chiunque possa anche solo minimamente invocare una scelta contraria oltre a essere un imbecille commette un reato”.

Foto 3 di 3





Ma non tardano le repliche. Il consigliere comunale Stefano Giordano, vigile del fuoco, non le manda a dire: “Caro Governatore Toti e caro sindaco Bucci, di grazia ci spiegate con quale criterio prendete le decisioni? Leggere che sono dettate, come ha pensato bene di affermare oggi Toti (a chi si stava rivolgendo poi ancora non s’è capito, forse a sé stesso secondo un copione ormai logoro e stucchevole), “in base a scienza e coscienza” francamente fa ridere. Sono infatti molte le zone d’ombra della gestione odierna”.

“Non si è capito – spiega poi Giordano – come mai le famiglie genovesi abbiano dovuto aspettare le 5 del mattino per sapere se i loro figli oggi sarebbero andati a scuola: la scienza non è stata forse sufficientemente chiara in merito alla perturbazione in arrivo? Può darsi. Prevedere non è facile, anzi. Ma certamente a perturbazione in essere, le cose cambiano e non di poco. Il Salone Nautico infatti è andato avanti nonostante le evidenti e critiche condizioni meteo”.

“In merito, risparmiateci le solite boutade: a causa della vostra ostinazione a rispettare il cronoprogramma odierno nonostante l’allerta, oggi si sono verificate diverse criticità che hanno messo in pericolo i cittadini e le squadre dei Vigili del Fuoco, naturalmente chiamate a svolgere interventi urgenti causati dal maltempo”.

“Sei interventi in una zona non sono pochi – concludono i consiglieri -. La giornata di oggi poteva e doveva essere posticipata. Non facendolo, avete messo a rischio tutto il sistema di soccorso, sottraendo risorse vitali per la salute pubblica in una giornata certamente particolare. Meno male che nessuno si è infortunato o peggio, grazie all’arrivo tempestivo dei Vigili del fuoco. In Liguria, la prevenzione si lascia quotidianamente nel cassetto mettendo a rischio l’incolumità pubblica dei nostri cittadini”.