Nasconde 715 grammi di eroina sotto il materasso: in manette 23enne

Genova. Gli agenti della squadra investigativa commissariato di Pré che sapevano di una fiorente attività di spaccio nella zona del Campasso si sono appostato ieri pomeriggio non lontano da un bar o hanno intercettato in un bar della via e hanno visto un giovane mentre, dopo aver preso contatti con alcuni coetanei, è entrato all’interno di uno stabile di via Pellegrini utilizzando un mazzo di chiavi che custodiva in tasca.

Dopo qualche ora, una volta uscito dal portone, il giovane, un 23enne albanese, è stato fermato e interrogato su dove si fosse recato. Le sue risposte evasive, soprattutto sull’indirizzo di residenza, hanno convinto i poliziotti a effettuare una perquisizione domiciliare nell’appartamento

Dentro un materasso parzialmente tagliato sono stati rinvenuti 715,69 grammi di eroina suddivisa in 8 involucri e 250 euro in contanti e alcuni fogli riportanti cifre espresse in migliaia di euro associate a nomi.

Il 23enne è stato arrestato