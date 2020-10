Municipio Centro Ovest, M5s: “Sfiduciato Falcidia, entro 30 giorni nuovo presidente”

Genova. “Renato Falcidia non ha rispettato il proprio mandato politico, dimostrando un inaccettabile disinteresse per il territorio: da qui, la mozione di sfiducia. Il degrado e l’abbandono del Municipio sono stati motivo più che sufficiente per sfiduciarlo. A noi non interessano le poltrone e le facili propagande. Ci interessa piuttosto che i cittadini siano ben rappresentati e tutelati. Falcidia ha dimostrato di non essere all’altezza dell’importante e delicato compito che gli era stato affidato”, dichiarano i consiglieri del Gruppo M5S Genova.

“La votazione di ieri, che ha confermato la mozione di sfiducia a Falcidia e alla sua giunta con 14 voti favorevoli, 5 contrari e 3 presenti non votanti, ha di fatto sancito la fine di questa fallimentare gestione. Indicativo è stato il voto non espresso da tre componenti del centrodestra che hanno di fatto sposato la tesi delle opposizioni confermandone la veridicità”, si legge in una nota.

“Il municipio Centro Ovest sarà dunque momentaneamente guidato dal nostro Michele Colnaghi, fino all’elezione di un nuovo Presidente. Da parte nostra continueremo a lavorare con serietà e dedizione per rispondere alle esigenze dei cittadini”, concludono i pentastellati”, concludono dal Movimento 5 Stelle Genova