Mostra il dito medio ai bimbi di una scuola e dà un pugno in faccia a una mamma: 18enne denunciato

Genova. Si è presentato all’uscita di una scuola elementare a bordo di uno scooter a gran velocità.

Ha arrestato il motorino con una brusca frenata e ha mostrato il dito medio di entrambe le mani ai genitori e ai bambini appena usciti dall’istituto, provocando la reazione di un uomo che gli si è avvicinato ingaggiando una colluttazione.

E’ successo ieri pomeriggio in via Accinelli. Il protagonista della ‘bravata’ è un 18enne genovese che, all’arrivo di una donna, che si è messa tra i due uomini per separarli le ha dato un pugno in faccia e poi una cascata in testa.

Il 18enne è stato denunciato dalla polizia per lesioni aggravate.