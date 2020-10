Mettiamoci in gioco contro la decisione di tenere aperte sale scommesse e Bingo

Genova. Il coordinamento Mettiamoci in gioco tuona contro la decisione della Regione Liguria di mantenere aperte le sale giochi, le sale scommesse e le sale Bingo contenuta nell’ultima ordinanza regionale.

In una nota i portavoce Chiara Volpato e Domenico Chionetti riprendono le dichiarazioni del ministro della Salute Roberto Speranza intervenuto sul canale La7: “La situazione è molto seria evitate di uscire di casa. Dobbiamo prestare la massima attenzione per ridurre le occasioni di contagio e noi dobbiamo dimostrare il massimo della responsabilità per garantire sicurezza per noi e per gli altri”.

“Quale filosofia sottende questa decisione? – chiedono – le sale da gioco sono forse da considerarsi come servizi essenziali? Le sale da gioco indipendentemente dal Covid creano o no un danno alla salute? Queste sono le domande che rivolgiamo al ministro alla Salute e al presidente della Regione Liguria che dovrebbero essere molto attenti alla drammatica dipendenza che crea il gioco d’azzardo”.