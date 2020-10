Metropolitana, due sere di chiusure anticipate per manutenzione dei convogli

Genova. Amt informa che nelle serate di mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre è prevista la chiusura anticipata della metropolitana per consentire lo svolgimento di attività di manutenzione.

Le ultime partenze per entrambe le giornate saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin. Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento – Brin – Pontedecimo).

Lo stop per permettere operazioni di manutenzione e controllo ordinario dei mezzi e delle carrozze. Il giorno successivo, alla mattina, il servizio riprenderà regolarmente.