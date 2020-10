Genova. Un nuovo fronte nord Atlantico transiterà sulla nostra regione nella giornata di oggi, accompagnato da un forte vento meridionale, che favorirà maggiori accumuli nelle zone interne. A seguire tempo in graduale miglioramento e pausa anticiclonica.

Oggi, lunedì 26 ottobre, tempo nel complesso perturbato. Precipitazioni sparse già dal mattino soprattutto sul settore centro-orientale. Lungo la costa i rovesci risulteranno anche intensi, ma con scrosci più brevi, e intervallati da qualche pausa, mente nelle zone interne i fenomeni risulteranno persistenti, con possibili accumuli elevati, in particolare sul centro-levante.

Nel pomeriggio attenuazione delle piogge sulla costa del ponente, successivamente anche sul resto della regione, con precipitazioni che tenderanno sempre di più ad isolarsi a ridosso dei rilievi.

Attenzione perché saranno possibili locali allagamenti, e frane e smottamenti nelle zone interne, in particolare quelle del centro-levante. Venti forti meridionali con condizioni meteo-marine proibitive. Mareggiate diffuse.

Temperature stazionarie o in lieve locale calo nei valori massimi, saranno comprese sulla costa tra 14 e 20 gradi, nell’interno tra 7 e 17.

Domani, martedì 26 ottobre, residua instabilità al primo mattino, segnatamente nelle zone interne del centro levante. Rapido miglioramento sulle coste a partire dal ponente, in estensione sui restanti settori già in mattinata. Permane della nuvolosità a ridosso di rilievi, comunque in diradamento in giornata. Mercoledì 28 nel complesso soleggiato su tutta la regione, con qualche velatura in transito.