Meteo Liguria, tante nuvole con qualche pioggia ma temperature in risalita

Genova. Una debole circolazione instabile continuerà a dare origine ad annuvolamenti associati anche a qualche piovasco sparso. Ecco dunque le previsioni elaborate da Limet per oggi e i prossimi giorni sulla Liguria.

Domenica 18 ottobre. In mattinata sviluppo di rovesci in mare aperto che potrebbero anche interessare alcuni tratti costieri del settore centrale, nuvolosità irregolare alternata a schiarite anche ampie altrove. Nel corso del pomeriggio possibili piovaschi sparsi nell’entroterra, mentre lungo la costa avremo cieli irregolarmente nuvolosi alternati a schiarite. Venti: al mattino deboli variabili, si dispongono dai quadranti meridionali nel pomeriggio. Mare: generalmente poco mosso. Temperature: in lieve aumento le minime, stazionarie le massime. Costa: min 9/14°C , max 16/20°C. Interno: min 0/9°C, max 10/16°C

Lunedì 19 ottobre. Nuvolosità compatta soprattutto sul settore centro-occidentale dove non si escludono anche locali sgocciolii, schiarite anche ampie a levante. Venti: deboli da nord in mattinata, poi rotazione a sud a levante. Mare: quasi calmo o poco mosso. Temperature: pressoché stazionarie o in lieve aumento.

Martedì 20 ottobre. Cieli molto nuvolosi o coperti sul centro-levante con deboli piogge sparse, tempo asciutto e nuvolosità meno compatta a ponente. Temperature su valori stabili. Ventilazione da debole a moderata dai quadranti meridionali. Mare da poco mosso a mosso.