Genova. La coda di una perturbazione diretta sull’Europa centrale determina il transito di nuvolosità sulla nostra regione nella giornata di giovedì, ma con basso rischio di fenomeni. Tra venerdì 30 e sabato 31 ottobre alta pressione in rinforzo e condizioni di bel tempo a parte nubi basse non serrate lungo la fascia costiera. In dettaglio le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 29 ottobre. Al mattino nubi sparse su tutta la regione, anche di tipo basso sul settore orientale. Non si esclude qualche piovasco sull’estremo Spezzino orientale, asciutto sul resto della regione con nubi più sottili a ponente e sui versanti padani. Nel corso della giornata copertura di nubi medio-alte su gran parte della regione con il sole potrebbe apparire frequentemente come dietro ad un vetro smerigliato; addensamenti più bassi solo sullo Spezzino, ma senza più fenomeni. Venti: Deboli da nord al mattino a ponente, da sud a levante. Nel pomeriggio venti deboli variabili ovunque. Mari: Mosso o molto mosso per onda lunga da sud-ovest. Temperature: In aumento le minime, stazionarie le massime. Costa: min 12/14°C , max 18/21°C. Interno: min 5/9°C, max 14/19°C