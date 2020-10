Genova. Il transito di una moderata perturbazione determina molta nuvolosità e piogge sparse specie nelle aree interne e nella mattinata di giovedì 15. Tra venerdì 16 e sabato 17 ottobre variabilità con qualche rovescio locale e lieve aumento delle temperature. Ecco in dettaglio le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 15 ottobre. Avvisi: Venti forti da nord sul settore centro-occidentale della costa tra la notte e la mattinata. Spruzzate di neve sopra i 1300-1500 metri. Cielo e Fenomeni: Tra la notte e il mattino cielo molto nuvoloso ovunque con piogge sparse, più intense sui versanti padani e sui valichi, meno intense e frequenti lungo le coste dove il tempo potrebbe essere a tratti asciutto specie a ponente. Nevicate sopra i 1200-1300 metri sulle Alpi Liguri, 1400-1500 metri sul restante Appennino. In giornata tendenza a schiarite sul comparto costiero centro-occidentale; ancora addensamenti nelle aree interne e residue piogge nello Spezzino in attenuazione. Venti: Moderati o forti da nord sul settore centro-occidentale fino al Tigullio, deboli occidentali altrove. Generale attenuazione della ventilazione nel pomeriggio. Mari: Stirato sotto costa, molto mosso al largo specie nel pomeriggio e in serata per onda da sud ovest. Temperature: In diminuzione. Costa: min 10/15°C , max 16/18°C. Interno: min 4/7°C, max 8/12°C