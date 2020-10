Genova. Sulla Liguria assistiamo a un temporaneo rinforzo dell’alta pressione prima di un nuovo episodio perturbato atteso durante il prossimo fine settimana. Ecco dunque le previsioni degli esperti di Limet per oggi e per i prossimi giorni

Giovedì 8 ottobre. Bel tempo su tutta la regione al mattino. Nel pomeriggio velature o nubi alte in arrivo da ovest con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Venti: Deboli in prevalenza da sud-est. Mari: Da mosso a poco mosso. Temperature: minime in calo, massime stazionarie o anch’esse in lieve calo. Costa: min 11/15°C , max 21/24°C. Interno: min 3/9°C, max 15/20°C

Venerdì 9 ottobre. Nubi sparse e poco dense, in prevalenza di tipo medio-alto, senza conseguenze. Il sole potrebbe apparire come dietro un vetro smerigliato. Venti: Deboli in prevalenza meridionali. Mari: Poco mosso. Temperature: In lieve calo.

Sabato 10 ottobre. Nubi in graduale aumento con rischio di rovesci sul settore centro-orientale della regione. Rinforzo dei venti da sud-ovest e temperature in calo