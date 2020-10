Genova. un nuovo impulso perturbato determinerà un peggioramento del tempo nella seconda parte della giornata di domani. Ad inizio settimana tempo caratterizzato dalla variabilità. Ricordiamo che a partire dalle 10 è in vigore anche sulla costa genovese e sull’entroterra orientale l’allerta gialla per piogge e temporali. Ecco le previsioni di Limet per oggi e per i prossimi giorni.

Domenica 4 ottobre. Avvisi: dal pomeriggio temporali anche intensi sul settore centro-orientale, per questo motivo non si escludono locali criticità come frane, smottamenti ed allagamenti. Al mattino venti forti con rinforzi fino a burrasca da sud-ovest. In mattinata possibili mareggiate sul levante per onda lunga da di libeccio. Cielo e Fenomeni: tra la notte ed il primo mattino residui rovesci sul levante, mentre sul centro-ponente troveremo cieli generalmente poco nuvolosi; da metà mattinata aumento della nuvolosità sull’estremo ponente, e sul levante, permarrà una certa copertura nuvolosa. Dal pomeriggio rapido aumento della nuvolosità anche sulle restanti zone con rovesci sparsi anche a carattere temporalesco, saranno più intensi e persistenti sul settore centro-orientale. Non si escludono locali criticità come da avviso.

In serata esaurimento dei fenomeni a ponente. Venti: al mattino forti con rinforzi fino a burrasca da sud-ovest, nelle ore centrali della giornata moderati o forti da sud/sud-est. Nuova rotazione a libeccio in serata. Mari: al mattino agitato a levante con mareggiate per onda lunga di libeccio, molto mosso altrove. Dal pomeriggio molto mosso ovunque. Temperature: stazionarie o in lieve aumento le minime, in generale calo le massime. Costa: min 13/17C, max 18/23°C. Interno: min 7/15°C, max 15/18°C

Lunedì 5 ottobre. Avvisi: venti fino a forti di libeccio. Cielo e Fenomeni: tra la notte ed il mattino residui rovesci temporaleschi a levante, ampie schiarite sul ponente. Nel corso del pomeriggio cieli nuvolosi accompagnati da qualche rovescio a levante, generalmente poco nuvoloso altrove. Venti: fino a forti di libeccio. Mari: molto mosso, fino ad agitato al largo. Temperature: su valori stabili.

Martedì 6 ottobre. Avvisi: venti fino a forti di libeccio specie al largo. Cielo e Fenomeni: giornata caratterizzata da cieli nuvolosi sul centro-levante, non si esclude qualche rovescio soprattutto in serata. Temperature stazionarie.