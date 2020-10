Genova. Il rinforzo dell’alta pressione garantirà un venerdì di tempo stabile a parte qualche nube bassa. Da sabato il rinforzo di correnti umide nei bassi strati determinerà un generale aumento della nuvolosità in Liguria. Ecco le previsioni di Limet per oggi e per i prossimi giorni.

Venerdì 30 ottobre. Al mattino transito di velature sull’intera regione, ma non si esclude un po’ di nuvolosità bassa, specie sul settore centrale. Nel pomeriggio nubi sparse alternate a schiarite, anche se della nuvolosità più bassa potrebbe insistere su qualche tratto costiero. Venti: deboli variabili al mattino, in prevalenza meridionali nel pomeriggio. Mari: in mattinata mosso sul levante, dal pomeriggio poco mosso ovunque. Temperature: stazionarie o in lieve calo le minime, in aumento le massime. Costa: min 11/14°C , max 18/22°C. Interno: min 2/10°C, max 15/20°C