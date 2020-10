Genova. Il fronte perturbato si allontana consentendo un graduale miglioramento tuttavia rimane dell’instabilità, soprattutto a levante. La permanenza della circolazione depressionaria sul nord ovest europeo continuerà a interessarci con flussi umidi sud-occidentali. Ecco come questo si traduce nelle previsioni meteo degli esperti del centro meteo Limet per le prossime ore i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 5 ottobre, Isolati rovesci ancora sul levante, in particolare nelle zone interne. Schiarite a ponente. Passaggio a tempo variabile su tutte le coste, con maggiori addensamenti sempre sui settori orientali. più nubi nelle zone interne con ancora qualche fenomeno non escluso. Venti ancora di burrasca al largo e forti da sud-ovest, da pomeriggio ruotano da sud est sul settore centrale in calo a tesi. Mare agitato o molto mosso. Temperature stazionarie comprese sulla costa tra 13 e 23 gradi, nell’interno tra 7 e 18.

Domani, martedì 6 ottobre, nuvolosità sparsa su tutta la regione con tempo variabile. Tra pomeriggio e sera parziale incremento della nuvolosità, specie sui settori orientali, ove non si esclude qualche rovescio. Venti fino a forti di libeccio. Mare da molto mosso od agitato, specie al largo. Temperature in lieve aumento nei valori massimi.

Mercoledì 7 ottobre ancora lieve instabilità mattutina a levante. Altrove schiarite. Tendenza a graduale e più deciso miglioramento nella seconda parte di giornata.