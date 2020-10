Genova. Nubi sparse e irregolari in Liguria, più intense tra il savonese e il genovese di Ponente. Il Limet, associazione ligure di meteorologia, non esclude qualche breve pioggia o rovescio nell’arco della giornata. Schiarite invece su estremo Levante, estremo imperiese e Alpi Liguri.

I venti saranno moderati da Sud-Est sul golfo, deboli sotto costa con frequenti rotazioni a Nord-Est.

Mare mosso per onda da Sud-Est.

In aumento temperature minime, sulla costa tra 12 e 16° C, nell’interno tra 6 e 11° C, stazionarie le massime sulla costa tra 17 e 20° C, nell’interno tra 14 e 17° C.

Domani possibilità di qualche pioggia o rovescio tra il savonese e il genovese occidentale.