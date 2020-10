Mercato di Bolzaneto abbandonato al degrado. Lega: “Riqualificazione ma no a supermercato”

Genova. La struttura dell’ex mercato comunale di Bolzaneto versa in condizioni in costante peggioramento, abbandonato com’è al degrado del tempo senza una manutenzione ordinaria.

Per questo motivo sono in molti a chiedere un interevento per far cessare lo stato di cose, riqualificare la struttura, per farla tornare centrale nella vita del quartiere. «Come Lega abbiamo depositato una mozione che impegna la giunta del Municipio ad avviare un tavolo di confronto con l’amministrazione comunale al fine di individuare un progetto di riqualificazione per l’ex mercato comunale di Bolzaneto – scrivono in una nota stampa il capogruppo della Lega nel Municipio Valpolcevera, Alessio Bevilacqua e il consigliere, Luciana Macera – Questa struttura riversa oggi in condizioni fatiscenti nonostante la sua posizione strategica e necessita di una ristrutturazione che tenga conto delle esigenze dei commercianti e delle associazioni di categoria”.

Ma dal futuro di questo edificio va subito esclusa la possibilità che diventi sede di una nuova area di vendita della grande o media distribuzione alimentare: “Escludiamo, per questo, la trasformazione dell’edificio in supermercato. Diamo la nostra disponibilità a iniziare un percorso partecipativo che significherebbe un impegno concreto del Municipio Valpolcevera nel cercare di ridare il giusto lustro alla delegazione».