Mercatino abusivo di piazza dei Fregoso: tensioni tra venditori e polizia locale

Genova. Questa mattina poco prima delle 12 una pattuglia del nucleo anti degrado della polizia locale è intervenuta in piazza dei Fregoso, nella zona alle spalle di via del Campo, per allontanare, come accade quotidianamente anche più volte, i venditori che danno vita al mercatino irregolare di cose vecchie.

Stamani, tuttavia i venditori, circa una 50ina, sono tornati indietro pretendendo la restituzione della merce sequestrata.

Gli agenti sono riusciti a disperderli grazie al supporto di altri agenti di polizia locale impegnati a pattugliare il centro storico.

Per smaltire la merca è stata chiamata Amiu.