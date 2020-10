Maxi furto con spaccata alla “Casa del bottone”, si era appena trasferita alla Foce

Genova. Furto con spaccata questa notte alla “Casa del bottone” aperta da pochissimi giorni all’angolo tra via Cipro e via Barabino. Si tratta del negozio gestito da Fabrizio Pianetti, un vero e proprio emporio di gadget del Genoa che si era appena trasferito dai locali di via Ceccardi.

I ladri sono entrati rompendo la vetrina con un piccone che è stato lasciato sul posto. Grande lo sconcerto del titolare quando ha aperto il negozio stamattina all’alba.

Oltre alla cassa, gli autori del furto hanno portato via una bicicletta elettrica, caschi, interi scaffali pieni di felpe e giacche rossoblù, braccialetti in oro e argento e diversi scatoloni stivati nel magazzino al piano superiore.

Per Pianetti si tratta del secondo furto in pochi anni dopo quello di settembre 2018 nel pieno centro di Genova. Stavolta i malviventi hanno agito indisturbati a qualche centinaio di metri dalla Questura. Adesso, per recuperare la refurtiva, si fa affidamento soprattutto sulle telecamere di sorveglianza della zona.