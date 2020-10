Mattinata instabile sul centro levante: miglioramento nel corso della giornata

Genova. Correnti umide atlantiche scorrono sul nord Italia determinando condizioni di instabilità. In Liguria rovesci a levante nella mattinata di oggi, tempo incerto domani e nuovo intenso peggioramento lunedì 26 ottobre con fenomeni anche forti.

Le previsioni per oggi dei meteorologi di Limet indicano per la notte e la mattinata tempo instabile sul settore centro-orientale, indicativamente dal Voltrese verso levante, con possibilità di rovesci alternati a fugaci schiarite. Non si esclude qualche colpo di tuono nelle aree interne.

A ponente il tempo sarà variabile senza piogge e con belle schiarite sull’Imperiese.

Nel corso della giornata graduale miglioramento con le ultime piogge in fuga verso lo Spezzino orientale. Schiarite molto ampie tra il Savonese occidentale e l’Imperiese.