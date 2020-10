Mascherine e assembramenti, controlli intensificati in centro storico e a Sampierdarena

Genova. Saranno maggiormente concentrati in centro storico e a Sampierdarena i controlli delle forze dell’ordine per il rispetto delle disposizioni in materia di contenimento dei contagi da covid. E saranno utilizzati in parte anche i soldati attualmente impiegati nella vigilanza dinamica prevista dall’operazione Strade sicure. E’ quanto ha deciso questo pomeriggio il comitato per la sicurezza pubblica convocato dal prefetto di Genova Carmen Perrotta.

Alla riunione hanno partecipato i vertici delle forze dell’ordine, il governatore Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci insieme all’assessore alla sicurezza del comune di Genova Stefano Garassino.

“Abbiamo individuato due zone più critiche – spiega Garassino al termine della riunione – che sono quelle del centro storico e di Sampierdarena dove le disposizioni sanitarie circa l’utilizzo della mascherina e il divieto di assembramento non vengono rispettate e lì cercheremo di concentrare i controlli. Il personale dell’esercito tuttavia che non può autonomamente comminare sanzioni per il mancato rispetto del dpcm sarà aggregato di volta in volta a carabinieri, polizia e polizia locale”.

Se ci sarà un’intensificazione dei controlli nelle zone considerate più critico al momento tuttavia non è previsto un incremento del personale impiegato: “Per quanto riguarda l’esercito si tratta di poche unità che saranno utilizzate nei controlli – conferma l’assessore – per questo con il sindaco abbiamo nuovamente chiesto a Prefetto e questore di verificare la possibilità di avere più uomini per gestire questa fase”.