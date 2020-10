Mareggiata, le onde invadono la strada: chiusa l’Aurelia tra Lavagna e Sestri Levante

Sestri Levante. Chiusa per mareggiata la via Aurelia tra Sestri Levante e Lavagna. A darne notizia i due comuni sui propri profili social.

Le onde hanno raggiunto e superato la carreggiata della via Aurelia e dopo il sopralluogo dei tecnici Anas è stata deciso lo stop alla circolazione.

Dunque spezzato in due il Tigullio orientale con unica via di collegamento l’autostrada A12. I sindaci di Lavagna e Sestri Levante “hanno sollecitato l’ Anas a predisporre i lavori a mare di difesa della via di comunicazione, con la costruzione di una diga di scogli che spezzi la violenza dei marosi”.