Rapallo. La mareggiata inizia a creare danni nel Tigullio. A San Michele di Pagana le onde hanno completamente inghiottito la spiaggia e sono arrivate a lambire le abitazioni.

In vista della notte il sindaco Carlo Bagnasco ha appena firmato una richiesta diretta alla Prefettura, per la fornitura e la distribuzione urgente di ulteriori sacchi di sabbia oltre a quelli già in dotazione del Comune.

Foto 2 di 2



La richiesta è finalizzata a prevenire eventuali situazioni di rischio di danni causati dal maltempo, in particolar modo per quanto riguarda la protezione dei locali e degli spazi delle attività commerciali cittadine.

Prosegue inoltre il posizionamento in via preventiva dei “new jersey” nelle zone considerate maggiormente critiche e volti alla protezione del centro abitato da eventuali allagamenti.