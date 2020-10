Genova. Nella mattinata di domenica 11 ottobre si è svolta la 23ª edizione della Marcia della Fratellanza, gara organizzata dalla Podistica Valpocevera in questo periodo difficile nel quale pochissime società trovano la forza di volontà e la possibilità di proporre eventi.

A Bolzaneto si sono ritrovati 68 atleti che hanno affrontato un percorso leggermente ridotto rispetto alle passate edizioni, con un chilometro di pianura, un paio di salita e poi ritorno sul punto di partenza, dopo circa 6 chilometri. Inoltre c’è stato spazio per una breve gara giovanile.

Ha primeggiato Ghebrehanna Savio del Team Casa Salute con il tempo di 21’11”. Seconda posizione per Giovanni Tornielli (Podistica Peralto) in 21’25”, terzo Luca Giraudo (VCC) in 21’29”.

A seguire, quarto Oscar Rebora (Delta Spedizioni) in 21’34”, quinto Marco Parodi (Maratoneti Genovesi) in 22’14”, sesto Massimo Cavanna (Maratoneti Genovesi) in 22’50”, settimo Davide Di Maggio in 23’21”, ottavo Damiano Cinque (Podistica Valpolcevera) in 23’52”, nono Andrea Sulis (Podistica Valpolcevera) in 24’08”, decimo Rocco Longo (Atletica Novese) in 24’50”.

Prima tra le donne, undicesima assoluta, Silva Dondero, con il tempo di 25’27”. Ha preceduto Susanna Scaramucci, seconda in 28’15”, e Teodora Simona Bacanu, terza 28’44”, in un podio interamente marchiato Maratoneti Genovesi. Quarta è giunta Ruth Tuman (Podistica Valpolcevera) in 28’49”, quinta Luisa Meirana (Podistica Valpolcevera) in 29’13”.