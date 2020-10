Seconda giornata per la Promozione, Girone B che come tanti altri campionati ha già subito ritardi a causa del Covid, ma anche del maltempo.

Esordio per il Vallescrivia che si rivela infausto visto che a Bogliasco al termine di una partita combattutta sono i biancorossi a gioire. La gara si sblocca alla mezz’ora grazie a Del Vecchio che apre le danze. Si va al riposo sull’1-0, ma al rientro in campo non mancheranno le emozioni, peccato nessuno se non gli addetti ai lavori possa viverle. Al 56° pareggio di Zanovello, ma appena 4’ dopo Cortese rimette le distanze fra le squadre. Nuovo ribaltamento e Bortolini al 64° pareggia ancora. Da qui la gara resta in stallo e sembra doversi chiudere sul pari, ma ancora Del Vecchio trova il varco per battere Secondelli e consegnare i tre punti ai bogliaschini.

Viaggia a vele spiegate invece il Marassi che trova la seconda vittoria in due gare. I rosanero stendono il Valdivara con un secco 0-3 con i gol di Galleri e Casella nel primo tempo. Nel secondo tempo ancora Casella sigilla il risultato è condanna gli spezzini al secondo ko. Ancora pari per la Goliardicapolis che a Sarzana esce imbattuta in una partita che si concretizza tutto nei minuti di recupero. La rete di Durand al 92° illude i genovesi di poter strappare la posta piena, ma al 98° Barattini salva la Tarros che evita un ko al proprio esordio in campionato.

Inizio in salita per il Little Club James che deve subire ancora una sconfitta, stavolta per mano del Levanto. Rossoblù che trovano pure il vantaggio su calcio di rigore al 13° di Camoirano, ma già nel primo tempo i levantini rimontando con i gol di Righetti e Rezzano. Nella ripresa Orero dona nuova speranza ai suoi, ma a 10’ dalla fine Barletta si fa largo e piazza la rete del definitivo 2-3.

Successo del Magra Azzurri per 1 a 0 sul campo del Forza e Coraggio, grazie ad una rete di Santunione. Finiscono a reti inviolate invece Golfo Paradiso – Real Fieschi e Sammargheritese – Ortonovo.