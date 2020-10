Terza giornata per il campionato di Promozione, Girone B che ha visto il rinvio di una sola gara, quella fra Don Bosco La Spezia e Golfo Paradiso. In campo regolarmente le altre con il Marassi che trova la terza vittoria di fila rimanendo così prima imbattuta. I rosanero si prendono tre punti rimontando il Forza e Coraggio, passata in vantaggio al 30° con Esposito. Parziale che dura poco, perché al 32° Petracca pareggia i conti. Nella ripresa Casella firma il gol della rimonta definitiva.

Lo scontro tutto genovese tra Real Fieschi e Vallescrivia è ancora la partita di due squadre ancora senza vittorie. Alla fine sono gli arancioneri a gioire conquistandosi la posta piena con un bel secondo tempo. Al 68° Sestito sblocca l’empasse e all’80° Mirante, entrato a gara in corso, che mette in ghiaccio il risultato.

Una doppietta di Salano (al 2° ed al 45°) consente alla Sammargheritese di aggiudicarsi il confronto con il Valdivara e di conquistare i primi tre punti degli arancioblù che agganciando il Bogliasco a quota 4 punti. Proprio i biancorossi devono patire il primo ko della stagione con la Goliardica che beneficia di un calcio di rigore trasformato da Raiola. Deve invertire la rotta invece il Little Club che patisce la terza sconfitta in altrettante gare di campionato. L’Ortonovo passa in scioltezza con Cucurnia che apre le danze al 37°. In avvio di ripresa Vacchino e Ninotti chiudono la pratica in dieci minuti.

Negli altri scontri fra le spezzine il Follo espugna Levanto per 2-0 mentre una rete di Barattini in zona Cesarini consegna la vittoria alla Tarros sul campo della Magra Azzurri.

Nell’unica partita del girone A che è stata giocata, il Borzoli ha prevalso in extremis sulla Voltrese, nello scontro tra due squadre neopromosse. Ospiti in vantaggio con Bianchino; nel secondo tempo la squadra di mister Valmati ha ribaltato il risultato con le reti di Provenzano su rigore e Lerini.

Clicca qui per consultare risultati e classifica del girone A.