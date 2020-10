Mancato uso delle mascherine, a Genova la polizia locale eleva 28 sanzioni in 24 ore

Genova. La polizia locale ha elevato, ieri e oggi fino alle ore 13, 28 sanzioni per il mancato rispetto delle regole di prevenzione al contagio da Coronavirus.

Particolarmente attenzionata la zona del centro storico dove le pattuglie hanno individuato, in un giorno e mezzo, 18 inadempienti in: piazza Giacomo Matteotti, piazza del Campo (3), piazzetta dei Tintori, via alla calata Marinetta, via del Campo (4), via di Pré (2), via San Bernardo, via di Sottoripa e vico degli Adorno (3).

La maggior parte delle sanzioni è stata elevata nelle zone dove più si concentra il contagio. È per questo che la polizia locale si impegna particolarmente a far rispettare l’obbligo, richiamato più volte anche dal sindaco Marco Bucci come essenziale per i contagi.

Altre 11 sanzioni sono state elevate in altre zone della città: largo Fucine, via del Pontenuovo, via Milano, viadotto della Camionale, strada Aldo Moro, via Cesarea, via Tortosa (4) e via XX Settembre.