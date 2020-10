Maltempo, Toti: “Escludiamo allerta rossa su Genova nelle prossime ore”

Genova. “Anticipo che non passeremo in allerta rossa su Genova”. Lo dice il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nel corso di una conferenza stampa al Salone nautico sulla “Ocean race”, anticipando il contenuto del prossimo bollettino meteo, atteso a minuti.

Anche il sindaco di Genova non è troppo allarmato per la situazione nel capoluogo ligure. Ed esclude al momento uno stop del Salone Nautico in corso in zona Fiera in caso di peggioramento della situazione meteo.

“Se vediamo che la situazione peggiora magari faremo scattare delle limitazioni per gli stand all’esterno ma non prevedo limitazioni per i visitatori” ha detto a margine della presentazione della regata Ocean Race, al Salone.

“La notte è andata bene e la giornata sta reggendo – continua – stasera ci sarà un peggioramento per quanto riguarda le piogge ma soprattutto per il vento, e domani sarà una giornata critica per il vento”. Nelle prossime ore, probabile nuova allerta. “Non ci sarà alcuno stop, abbiamo fatto tutto il possibile per fare il salone”, conclude Bucci.