Rapallo. Non c’è tregua per i vigili del fuoco che in queste ore sono oberati dalle centinaia di interventi che si rendono necessari per le conseguenze del maltempo delle scorse ore.

A Rapallo i pompieri, con l’aiuto di un’autoscala arrivata da Chiavari, sono intervenuti in via Baisi per rimuovere un grosso albero caduto su una palazzina. La casa risulta disabitata al momento.

Ieri nel tardo pomeriggio un intervento simile a Moconesi, in Val Fontanabuona, dove un albero ha investito una villetta in località Dragonaria. L’edificio è stato evacuato per precauzione.