Genova. La polizia locale è intervenuta in via Fiorino, sulle alture alle spalle di Voltri, per chiudere la circolazione veicolare e pedonale della strada.

La causa sarebbe la caduta sulla strada di alcuni massi anche di grosse dimensioni, che si sono staccati dal versante a monte, per fortuna senza coinvolgere persone di passaggio in quel momento.

Foto 2 di 2



Al momento, quindi, la frazione di Fiorino risulta essere isolata dal punto di vista del traffico veicolare: sono in corso verifiche tecniche sullo smottamento e le operazioni di messa in sicurezza e rimozione dei detriti