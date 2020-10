Maltempo, allagamenti e alberi cadute: mattinata di code a Genova e in autostrada

Genova. Mattinata difficile per il traffico a causa del maltempo – l’allerta arancione è scattata alle 7 – e di conseguenza anche per il maggior numero di auto private in circolazione.

Si registrano diverse code sul nodo autostradale genovese. Sulla A7 Genova Milano coda tra Busalla e Bolzaneto anche a causa dell’intervento di rimozione di un albero caduto sulla carreggiata all’altezza del km 122. Non ci sono stati feriti. Tutto il tratto, tra Serravalle e Genova, è interessato da forti temporali che rendono difficile la visibilità.

Coda per lavori in corso sulla A12 Genova Livorno tra Rapallo e Recco verso Genova: 2 chilometri. Si sta in coda per 2 km anche sulla “solita” A26 tra Masone e il bivio A26/10 in direzione sud.

A Genova code a tratti sulla soprelevata e traffico molto sostenuto – si raccomanda prudenza per via degli scrosci di pioggia e delle forti raffiche di vento – inoltre ricordiamo che per via dell’allerta arancione è disposta la chiusura del tratto di corso Perrone tra via Lorenzi e via Perrini.