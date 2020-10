Lunedì Salvini a Genova: visita al Salone nautico e incontro con Toti

Genova. Dopo le schermaglie tutt’altro che lievi che hanno caratterizzato il rapporto tra il governatore Toti e la Lega a poche ore dal voto, lunedì per il centrodestra riconfermato alla guida della Regione Liguria sarà un giorno decisivo.

Il leader della Lega Matteo Salvini tornerà nuovamente a Genova – per la terza volta nel giro di un mese – per incontrare e complimentarsi con gli eletti e soprattutto per incontrare il governatore Toti.

L’occasione è la visita – ormai un appuntamento fisso per il segretario del Carroccio – del Salone Nautico. Salvini arriverà al Salone lunedì mattina intorno alle 10, incontrerà la stampa all’ingresso del padiglione Jean Nouvel e visiterà gli stand accompagnato dal deputato e segretario della Lega Edoardo Rixi.

Poi il pranzo in corso Italia al ristorante Mako dove è previsto anche un punto stampa col presidente Toti e il segretario Rixi. Al centro dell’incontro ci sarà certamente il rebus giunta: la Lega chiede a Toti di rispettare gli impegni presi confermando per il Carroccio la vicepresidenza e tre assessorati.