Genova. Dopo tre sconfitte in Coppa Italia ed altrettante in campionato, il Little Club James è riuscito a cogliere il primo pareggio stagionale. Lo ha fatto contro la Sammargheritese, al termine di una partita rocambolesca, terminata col risultato di 1 a 1.

Mister “Martin” Pecoraro commenta: “Un buon punto, anzi un ottimo punto, proprio perché ne venivamo da tre sconfitte e per come si era messa la partita direi che i ragazzi hanno fatto una grande prova. Siamo rimasti in dieci con il risultato di 1 a 0 dopo dieci minuti; siamo riusciti a recuperarla e a passare in vantaggio ma poi dopo la Sammargheritese, che è un’ottima squadra e gioca un buon calcio, è riuscita a pareggiarla. Abbiamo poi avuto ancora due occasioni per portarci nuovamente sopra, ma non siamo riusciti a sfruttarle”.

“Direi che il pareggio è giusto – prosegue l’allenatore rossoblù -. Loro hanno anche sbagliato un rigore, grazie al nostro 2001 in porta (Sivori, ndr) che è entrato benissimo e quindi ha anche parato il rigore. Questo è un ottimo punto che fa morale. Ora facciamo questa sosta, poi riazzeriamo tutto cercando appunto di ripartire più forte rispetto a quanto siamo partiti prima.

Il Little Club James ha schierato Briola, Gonano, Torlione, De Rosa, M. Termini, Doria (Pulsoni), M. Giacopetti, Federici, Siciliano (Camoirano), Poggioli (Galliano), Cabras (Sivori). A disposizione, Cestino, Spadaro, Alarcon, Mazzocchi, Repetto.