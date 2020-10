Pedone attraversa col rosso in via XX Settembre, automobilista lo prende a testate

Genova. Ieri pomeriggio un 34enne genovese, forse un po’ distratto, ha attraversato la strada con il suo bambino nel passeggino, senza accorgersi che il semaforo pedonale era rosso.

E’ successo in via XX Settembre dove stava passando in auto un 47enne di Milano. L’uomo, indispettito dall’infrazione commessa, invece di rallentare ha accelerato puntando il passante, per poi evitarlo negli ultimi metri con una brusca manovra.

Il 34enne casualmente si è imbattuto poco dopo nell’autista spericolato che stazionava fuori da un bar e l’ha redarguito per l’atteggiamento al volante. Ne è nata quindi una discussione durante la quale il milanese ha colpito il genovese con una testata al volto e si è allontanato.

L’aggredito è stato soccorso dal 118 con il naso sanguinante mentre i poliziotti hanno denunciato l’aggressore per lesioni personali.