Lavori in via Cornigliano, lunedì 19 ottobre rubinetti a secco nel quartiere

Genova. Iren Acqua comunica che, a causa di lavori di manutenzione sulla rete di distribuzione inerenti la riqualificazione di via Cornigliano, il giorno lunedì 19 ottobre 2020 dalle 8:30 alle 17:00 sarà sospesa l’erogazione idrica alle utenze allacciate nelle seguenti vie:

• Via Domenico Baffigo

• Via Costanzo Grillone

• Via Mario Piana

• Via Cornigliano lato monte dal civ. 9 fino al civ. 31A

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente. In fase di riapertura delle condotte, potrebbero verificarsi locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che si risolveranno comunque in breve tempo.